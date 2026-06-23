Alertan por riesgo en viviendas sobre el río San Marcos

Las autoridades insisten en la importancia de no permanecer en asentamientos sobre el lecho del río y en acatar las medidas preventivas para proteger vidas

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador de Protección Civil de Tamaulipas, exhortó a la población que vive sobre el lecho del río San Marcos en Ciudad Victoria mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades, ante la crecida del afluente provocada por las lluvias y los escurrimientos desde la Sierra Madre Oriental.

El funcionario recordó que la zona está identificada como vulnerable en el Atlas de Riesgo: “Están en un área vulnerable, están en un asentamiento y en base al atlas de riesgo, sabemos que es un área, como su nombre lo dice, de riesgo”.

Prevén desalojo de familias asentadas en zona irregular

González de la Fuente dijo desconocer el número exacto de familias asentadas sobre el lecho del río y confirmó que se trata de una zona irregular. Señaló que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ya adelantó que procederá al desalojo de al menos 50 familias que habitan en la ilegalidad.

Las autoridades informan y monitorean la zona de manera permanente, Protección Civil pide a la población seguir las recomendaciones emitidas por la Coordinación Estatal, en caso de riesgo inminente, atender órdenes de evacuación y trasladarse a zonas seguras.

Las autoridades insisten en la importancia de no permanecer en asentamientos sobre el lecho del río y en acatar las medidas preventivas para proteger vidas.