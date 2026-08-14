Alertan por riesgo de incendios ante clima seco en Nuevo Laredo

El clima actual, con humedad baja y viento fuerte, favorece que cualquier chispa pueda provocar una rápida ignición y propagación del fuego

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo alertó a la población por las condiciones favorables para incendios en la ciudad, que representa riesgo de casos difíciles de controlar.

El clima actual, con humedad baja y viento fuerte, favorece que cualquier chispa pueda provocar una rápida ignición y propagación del fuego, especialmente en zacatales, lotes baldíos o áreas con vegetación seca. Pero también en vehículos y edificios.

Llaman a extremar precauciones

Protección Civil y Bomberos exhorta a la población a evitar la quema de basura o pastizales, no arrojar colillas de cigarro en terrenos o carreteras, no encender fogatas en áreas abiertas, y mantener especial precaución al utilizar herramientas o fuego en exteriores.

Un pequeño descuido puede provocar un incendio difícil de controlar.

Piden reportar de inmediato cualquier incendio

También se solicita a la comunidad que, en caso de ver una columna de humo o fuego, reportarla de inmediato al 911 o a los teléfonos directos 867 712-3030, 867 712-2124 o el 867 712-8911 de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Nuevo Laredo.