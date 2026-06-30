Alertan por presunto ladrón en Lomas de San Juan

Por: Cristhian Ramos 29 Junio 2026, 19:23 Compartir

Vecinos difundieron la imagen de un sospechoso y pidieron reforzar medidas de seguridad ante reportes de intentos de robo en la colonia

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Habitantes de la colonia Lomas de San Juan manifestaron su preocupación luego de que, durante la semana pasada, se reportara la presencia de una persona que presuntamente ha intentado cometer robos en el sector. De acuerdo con vecinos, el individuo ha sido visto en distintas ocasiones merodeando la zona, lo que ha generado inquietud entre las familias, quienes temen por la seguridad de sus viviendas. La alerta cobró mayor relevancia luego de que un residente de la calle San Erasto compartiera una fotografía del sospechoso en el grupo vecinal de Lomas de San Juan, con el objetivo de advertir a la comunidad y prevenir posibles incidentes. Ante esta situación, colonos hicieron un llamado a mantenerse atentos, reforzar medidas de seguridad en sus hogares y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.