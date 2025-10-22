Alertan por posible brote de dengue en Nuevo Laredo

Autoridades sanitarias reportan un alza en casos sospechosos y uno confirmado de dengue; llaman a la ciudadanía a reforzar medidas preventivas.

Las autoridades sanitarias de Nuevo Laredo han reportado 32 casos sospechosos de dengue y uno confirmado, lo que ha encendido las alertas en la región. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco, Manlio Fabio Benavides González, explicó que muchos casos podrían estar siendo registrados como negativos debido a que las muestras se toman en etapas tardías de la enfermedad.

“No quiere decir que no tengamos, yo siempre les he dicho, que hay que tener cuidado con esto, y ya nos apareció un caso, entonces hay que tener cuidado con esto”, expresó Benavides González

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria precisó que ya se visitó la colonia en donde está el caso confirmado y es un paciente que estuvo internado en el Hospital General de Zona 11, conocido como el de la bandera; además, confirmó que han estado tratando de hacer las medidas preventivas, como la fumigación o la descacharrización.

También hizo un llamado a la ciudadanía para que se sumen a las acciones contra el dengue, y evitar que haya más casos positivos.