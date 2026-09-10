Alertan por nacimiento de crías de cocodrilo en Altamira

Por ello, exhortó a pescadores, habitantes y visitantes de las zonas lagunarias a evitar acercarse o intentar capturar a los ejemplares

Ante la temporada de nacimiento de crías de cocodrilo, autoridades de Altamira recomendaron a la población extremar precauciones al acercarse a los sistemas lagunarios o introducirse a estos cuerpos de agua, debido a que aumenta el riesgo de ataques por parte de hembras adultas que permanecen cerca para proteger a sus crías.

José Torres Gómez, comandante de Bomberos en Altamira, señaló que se han registrado avistamientos de pequeños cocodrilos en diferentes sectores, como en el Nuevo Madero, Acapulquito, sector Monte Alto, La Pedrera y otras zonas que son rodeadas por los sistemas lagunarios; situación que debe tomarse con precaución, ya que la presencia de una cría puede indicar que una hembra adulta se encuentra en las inmediaciones.

Cocodrilos adoptan comportamiento territorial

Explicó que durante esta etapa los cocodrilos pueden adoptar un comportamiento más territorial y defensivo, especialmente cuando perciben una amenaza cerca de sus crías. Por ello, exhortó a pescadores, habitantes y visitantes de las zonas lagunarias a evitar acercarse o intentar capturar a los ejemplares.

Recordó que, aunque actualmente las capturas han disminuido en comparación con años anteriores, todavía se han localizado crías, incluso grupos de entre cinco y seis ejemplares en una misma zona.

Los cocodrilos que representan un riesgo son retirados y posteriormente reubicados conforme a las disposiciones ambientales para la protección de la especie.

Piden reportar avistamientos al 911

Finalmente, José Torres pidió a la población no intentar manipular a las crías y reportar cualquier avistamiento al número de emergencias 911, para que personal de Protección Civil o Bomberos acuda a verificar la situación y, de ser necesario, realice las acciones correspondientes.