Las losas ya no están pegadas al talud, tienen grietas, huecos por debajo y una inclinación peligrosa hacia la carretera

Antes de llegar a la caseta de cobro de la carretera Rumbo Nuevo, el peligro no está en la curva ni en la velocidad.

Está arriba, en el talud.

Gigantescas losas de concreto penden sobre la cinta asfáltica, agrietadas, separadas de la pared y visiblemente inclinadas hacia la carretera.

Son enormes, pesan toneladas y cada día se deslizan un poco más hacia donde pasan los automóviles.

Si una de esas losas se desprende, no habrá tiempo de frenar ni de esquivarla.

Losas de concreto forman parte de la construcción original de Rumbo Nuevo

No son nuevas, son de origen.

Estas losas no se colocaron con la rehabilitación reciente ni con la concesión actual.

Fueron construidas desde el inicio de la carretera Rumbo Nuevo, también conocida como Juan Capitán-El Chihue.

La obra inició en 1995, durante el sexenio 1993-1999, y se dio por concluida en 1998.

Pero no se pudo abrir al tránsito sino hasta octubre de 2003, debido a los múltiples derrumbes, hundimientos y fracturas que presentó desde su nacimiento.

Desde entonces, la carretera nació con un problema de origen, cortes orográficos débiles, desprendimientos de rocas y el uso indiscriminado de mallas protectoras y pantallas de concreto lanzado para tratar de contener la sierra.

Es decir, lo que hoy cuelga sobre la carretera es parte de esa solución vieja que ya cumplió más de 25 años.

Una carretera cara desde su nacimiento.

La Rumbo Nuevo fue calificada como una de las más caras de México.

Tuvo un costo de construcción superior a los 50 millones de pesos por cada kilómetro.

En total, se invirtieron más de 2 mil millones de pesos durante dos sexenios, para solo 37 kilómetros de longitud que unen a esta capital con Jaumave.

Décadas después, la historia se repitió con la rehabilitación previa a la instalación de la caseta de cobro.

El Gobierno del Estado informó que la inversión a realizar, por parte de la empresa PINFRA, que ganó el fallo de la licitación, es de 1 mil 447 millones 028 mil 170 pesos.

De ese monto, 792 millones de pesos es el recurso que se aplicó en el mejoramiento de la carretera, y 654 millones los recibiría el Gobierno del Estado para invertirlos en otras carreteras estatales y obras de infraestructura.

La rehabilitación se hizo bajo el esquema de Asociación Público Privada, con una concesión por 30 años para conservación, mantenimiento y operación.

El cobro de peaje inició el 14 de febrero de 2026, con tarifas de 75 pesos para automóvil y hasta 517 pesos para camiones articulados de siete o más ejes.

Automovilistas alertan por el riesgo de desprendimiento de las losas

El peligro latente: se deslizan poco a poco.

Los automovilistas que transitan todos los días por la Rumbo Nuevo lo ven a simple vista.

Las losas ya no están pegadas al talud, tienen grietas, huecos por debajo y una inclinación peligrosa hacia la carretera.

Gradualmente van deslizándose hacia la cinta asfáltica.

Dos factores las empujan todos los días.

Primero, la vibración constante que ocasiona el paso de los tráileres, que transitan cargados rumbo a Jaumave, Tula y San Luis Potosí.

Cada camión pesado es un pequeño temblor que afloja más el concreto y abre más las juntas.

Segundo, las lluvias que se han dejado sentir en la sierra.

El agua se filtra por detrás de las losas, reblandece la tierra, aumenta el peso y separa el concreto de la pared.

Es la misma combinación que provocó los derrumbes históricos de esta carretera.

Si una losa cae sobre un automóvil, el resultado sería fatal.

Por su tamaño y peso, aplastaría por completo el techo, no dejaría oportunidad de salir y podría provocar un accidente en cadena con los vehículos que vienen detrás.

No se trata de un bache ni de un deslave menor, se trata de bloques de concreto de varios metros que están suspendidos poniendo en riesgo la vida de los conductores.

Un llamado a Obras Públicas, no a la SICT.

Este es un llamado directo a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

La carretera Rumbo Nuevo se ubica en un tramo estatal, es la carretera estatal Tam-126, Juan Capitán-El Chihue.

No corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que atiende las carreteras federales.

La responsabilidad de revisar, apuntalar o retirar esas losas, de hacer el estudio geotécnico y de cerrar el carril si es necesario, es del Estado y de la empresa concesionaria.

Los usuarios ya pagan peaje por transitar por una carretera que se anunció como moderna y segura.

Lo mínimo que se espera es que no tengan que pasar por debajo de toneladas de concreto que se están cayendo a pedazos.

Antes de que ocurra una tragedia, las autoridades deben actuar, revisar el talud antes de llegar a la caseta y garantizar que nadie muera aplastado por una losa que se sabía que estaba a punto de caer.