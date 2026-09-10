Alertan por incremento de conductas autolesivas en Tamaulipas

Alejandro Cruz Rosas, director del Hospital Psiquiátrico de Tampico, destacó que se requiere tomar acción inmediata en el estado

En Tamaulipas se encendieron las alarmas a raíz de casi 100% más de intentos de autolesión este año 2026.

De 38 pasó a 96 casos acumulados en comparación con el 2025 y se trata de personas cada vez más jóvenes las que intentan salir por la puerta falsa.

En el caso de algunos jóvenes tamaulipecos de 18 a 29 años, padecen cuadros de ansiedad o problemas para socializar tras el COVID, mientras que los adultos son llevados por problemas en su mayoría económicos.

Advierten necesidad de priorizar la salud mental

Alejandro Cruz Rosas, director del Hospital Psiquiátrico de Tampico, destacó que se requiere tomar acción inmediata en el estado, pues la salud mental se ha dejado de priorizar.

Desde ingerir tóxicos hasta buscar alturas para destruirse… hay quienes incluso lo han intentado más de una ocasión.

Paramédicos tratan de salvar vidas y revertir efectos.

Una ideología autolesiva no es fácil de retirar de la mente.

Sin embargo, siempre hay salidas, una de ellas es la comunicación con alguna persona de confianza, afianzarse a una meta o creencia… algo que haga superar por mucho ese deseo y ver la vida como una segunda oportunidad.

El estado con la mayor tasa de muertes autoinfligidas en México es Chihuahua, de acuerdo con los datos oficiales más recientes del INEGI, y Tamaulipas tiene el lugar 12.

En México se registran alrededor de 9,000 muertes autoinfligidas al año, lo que equivale a un promedio de 24 a 25 casos diarios.