Alertan por hombre que pide dinero a nombre de niña en Matamoros

Ante esta situación, la familia pidió a la población no dejarse engañar y evitar entregar dinero a personas no identificadas

Familiares de la pequeña Macaria lanzaron una alerta a la ciudadanía tras detectar que un hombre se encuentra solicitando dinero en distintas zonas de la ciudad, presuntamente en nombre de la menor, sin autorización.

Familia asegura que no conoce al hombre señalado

De acuerdo con la denuncia, el sujeto ha sido visto en el fraccionamiento Fundadores, donde pide apoyo económico asegurando que es para la familia de la niña. Sin embargo, la tía de la menor aclaró que no conocen a dicha persona y que no existe ningún vínculo con ellos.

“Buenas noches, me acaban de informar que este señor anda aquí en el fraccionamiento Fundadores pidiendo dinero para mi sobrina Macaria y no lo conocemos. Para que si llega a sus casas no le den dinero, solo se está aprovechando de la situación”, expresó la familiar a través de un mensaje.

Piden canalizar cualquier apoyo por medios oficiales

Ante esta situación, la familia pidió a la población no dejarse engañar y evitar entregar dinero a personas no identificadas, reiterando que cualquier apoyo debe canalizarse únicamente por medios oficiales o directamente con los familiares.

El caso ha generado indignación, ya que se estaría lucrando con una situación sensible que involucra a una menor, por lo que también se exhorta a las autoridades a tomar conocimiento de los hechos y evitar que continúen este tipo de prácticas.