Alertan por golpe de calor en mascotas ante altas temperaturas

Se recomendó proporcionarles agua fresca y mantenerla en un lugar protegido del calor, además de cambiarla de manera diaria

Las altas temperaturas que se registran en Reynosa también representan un riesgo para los animales domésticos, principalmente perros y gatos que permanecen expuestos al sol o sin condiciones adecuadas para protegerse del calor.

Maricruz Prado, jefa del Centro Antirrábico de Reynosa, hizo un llamado a los propietarios para mantener a sus mascotas resguardadas en lugares frescos y con sombra durante las horas de mayor temperatura.

La funcionaria explicó que no basta con dejar a los animales amarrados bajo la sombra durante la mañana, debido a que el movimiento del sol puede dejarlos expuestos durante la tarde, cuando el calor se vuelve más intenso.

“Recomendarles que toda persona que tenga mascotas de todo tipo de animalitos, tenerlos resguardados de estas temperaturas tan fuertes que tenemos, no dejarlos amarrados, porque muchas veces los dejan amarrados en la sombra en la mañana y salen a trabajar o algún lugar y en la tarde, el sol está más pesado y afecta a los animales”.

Prado también recomendó proporcionarles agua fresca y mantenerla en un lugar protegido del calor, además de cambiarla diariamente y procurar que los animales tengan una alimentación adecuada.

Advirtió que el golpe de calor puede presentarse en las mascotas y que, dependiendo de su condición física y estado de salud, la exposición a temperaturas extremas incluso puede provocarles la muerte.

“Que tengan cuidado, el agua que esté fresca y en un lugar fresco, estarla cambiando diario, y tenerlos bien alimentados para que su estado de salud, sí pueden llegar a la muerte y depende de la situación física de salud, pero sí pueden llegar a morir”.

Ante esta situación, la responsable del Centro Antirrábico exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a cualquier síntoma relacionado con la exposición excesiva al calor y buscar atención veterinaria de manera oportuna.

Por otra parte, informó que el Centro Antirrábico cuenta actualmente con el servicio de vacunación antirrábica a domicilio para mascotas grandes que, por sus características, no pueden ser trasladadas hasta las instalaciones.

Para solicitar este servicio, los propietarios deben organizarse con otros vecinos que también tengan mascotas, con el propósito de reunir un grupo y permitir la realización de una brigada de vacunación antirrábica en la colonia que lo requiera.