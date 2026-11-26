La SET recordó los criterios para suspender clases ante las bajas temperaturas y advirtió que Nuevo Laredo podría llegar a los 6 grados

Ante el descenso de temperaturas provocado por el frente frío número 8, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) exhortó a madres, padres de familia y tutores a tomar precauciones para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes durante la temporada otoño-invierno.

La dependencia informó que, de acuerdo con los reportes de la Coordinación Estatal de Protección Civil, un refuerzo de aire frío ingresaría a la entidad durante la tarde y noche del martes, lo que ocasionaría un descenso más pronunciado en el termómetro.

Para la noche del martes se pronosticaron temperaturas mínimas de entre 10 y 12 grados centígrados en la región fronteriza, alrededor de 12 grados en la zona centro y de 15 a 16 grados en el sur del estado. También se contemplaban probabilidades de lluvia de entre 20 y 50 por ciento.

Prevén hasta 6 grados en Nuevo Laredo

Las temperaturas más bajas se esperaban durante la tarde y noche del miércoles 25 de noviembre, principalmente en municipios de la zona norte y centro de Tamaulipas.

De acuerdo con el pronóstico difundido por la SET, Nuevo Laredo podría registrar una mínima de 6 grados centígrados, mientras que en Reynosa y Matamoros se estimaban 8 grados.

Para Ciudad Victoria se contemplaban 10 grados, en El Mante 12 grados y en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira alrededor de 15 grados centígrados.

¿Cuándo se suspenden las clases por frío?

La Secretaría de Educación recordó los criterios establecidos para la asistencia escolar durante las contingencias por bajas temperaturas:

Entre 0 y 5 grados centígrados, queda a consideración de madres, padres y tutores enviar o no a sus hijos a los planteles.

Cuando el termómetro descienda hasta los 0 grados centígrados, la suspensión de clases será automática.

La dependencia pidió a las familias mantenerse informadas a través de los canales oficiales para conocer las actualizaciones meteorológicas y las recomendaciones de las autoridades.

El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, señaló que estas medidas buscan resguardar la integridad y la salud de estudiantes, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación durante la temporada invernal.