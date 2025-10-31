Alertan por estafa de falsos donadores de sangre

Francisco Eduardo Ochoa Jiménez, director del Hospital General, lanzó la alerta porque, en 1 mes que tiene en el cargo, se presentaron tres casos.

En Nuevo Laredo se han detectado casos de personas que lucran con la necesidad urgente de sangre para familiares hospitalizados, y les prometen acudir a donar a cambio de depósitos de dinero a cuentas en tiendas de conveniencia.

Sin embargo, hacen la transferencia y el supuesto donante nunca aparece en el hospital. Francisco Eduardo Ochoa Jiménez, director del Hospital General, lanzó la alerta porque, en 1 mes que tiene en el cargo, se presentaron tres casos.

“Lamentablemente la gente tiene la costumbre de solicitar vía redes sociales que necesito sangre, y ahí hemos dado cuenta que hay mucho extorsionador, que dice ‘yo voy a ir al General y, pues, deposítame tanto y yo voy y dono. Y llegan al General exigiendo que porque ya donó fulanito de tal y no es cierto, por eso le digo, en cuestión de sangre hay que sí boletinar que no debe haber ningún cobro, ahí sí están abusando los extorsionadores”, expresó el médico.

Las víctimas han depositado diferentes cantidades, hasta mil 200 pesos. Ochoa pidió a la comunidad estar alerta y no caer en este tipo de fraudes.

“Aquí me han llegado, mire, deposité en el Oxxo tanto, en serio. Por lo menos ahorita tres conmigo han llegado. Hasta mil 200 les cobran, pero son extorsionadores”, refirió.

También es necesario contar en Nuevo Laredo con un banco de sangre, pues no existe.