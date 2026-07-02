Alertan por desaparición de tres jóvenes en Reynosa

Familiares y colectivos solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización

La ola de desapariciones continúa generando preocupación en Reynosa. En las últimas horas, colectivos de búsqueda y familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a tres personas cuyo paradero permanece desconocido.

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas difundió la ficha de búsqueda de Juan Enrique Martínez Figón, de 26 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 27 de junio en Reynosa. Desde entonces no se tiene información sobre su ubicación y se presume que podría ser víctima de algún delito.

A este caso se suma la desaparición de Noemí Romero Reyes y Cristian Uriel Mejía, quienes perdieron comunicación con sus familiares luego de acudir a una farmacia ubicada entre las colonias Almendros y Villa Esmeralda.

Su última llamada fue para informar que la camioneta Suburban negra en la que viajaban se había descompuesto y solicitar ayuda. Sin embargo, cuando sus familiares llegaron al lugar ya no los encontraron.

La preocupación aumenta debido a que Noemí se encuentra embarazada, por lo que familiares y colectivos temen por la integridad de la pareja y del bebé.

Mientras tanto, continúan solicitando el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.