Alertan por cortocircuitos en viviendas tras incendio en Altamira

Protección Civil exhortó a la población a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas, evitar sobrecargar contactos y extensiones.

Viviendas de interés social con una antigüedad aproximada de 15 años, registran una constante, de incendios provocados por cortocircuitos, situación que ha prendido las alertas de la Dirección de Protección Civil de Altamira, al evidenciar posibles deficiencias en las instalaciones eléctricas, además de sobrecargas ocasionadas por el uso de extensiones y conexiones improvisadas.

El caso más reciente ocurrió durante la madrugada de este miércoles, en el fraccionamiento Canarios, donde un joven de 19 años sufrió quemaduras de primer y segundo grado, tras incendiarse el departamento que habitaba, ubicado en un tercer piso.

El director operativo de Protección Civil Municipal, Humberto Alcalá Pérez, informó que el reporte fue recibido minutos después de la medianoche a través del número de emergencias, movilizando de inmediato a elementos de Bomberos y personal de auxilio.

"De acuerdo con las primeras inspecciones realizadas por los bomberos, el incendio fue originado presuntamente por un cortocircuito", explicó el funcionario.

Añadió que el lesionado fue atendido por paramédicos de Bomberos Voluntarios, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada debido a las quemaduras sufridas.

Reconoció que este tipo de incidentes son frecuentes en conjuntos habitacionales de interés social, donde las viviendas fueron construidas hace alrededor de 15 años y actualmente presentan problemas en sus instalaciones eléctricas.

Precisó que, además del posible desgaste o deficiencias en el cableado, muchos habitantes incrementan el riesgo al conectar varios aparatos eléctricos en extensiones que no cuentan con la capacidad suficiente para soportar la carga, provocando sobrecalentamientos y cortocircuitos.

"Muchas personas colocan dos o tres aparatos adicionales en una misma extensión y el cableado no tiene la resistencia adecuada, ahí es donde comienzan los problemas".

El funcionario indicó que Protección Civil mantiene recorridos preventivos en diversos fraccionamientos para detectar otros factores de riesgo, entre ellos el almacenamiento inadecuado de cilindros de gas LP dentro de los departamentos.

Explicó que, debido al reducido espacio de las viviendas, numerosos residentes mantienen los tanques en el interior de sus hogares e incluso utilizan cilindros reparados, práctica que representa un riesgo considerable.

"La recomendación es que los tanques permanezcan en el exterior y nunca utilizar cilindros reparados, ya que tienen una vida útil y cuando presentan fugas no deben volver a emplearse".

Finalmente, Protección Civil exhortó a la población a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas, evitar sobrecargar contactos y extensiones, así como atender las recomendaciones de seguridad para prevenir nuevos incendios en este tipo de desarrollos habitacionales.