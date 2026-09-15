Alertan por conductas autodestructivas entre adolescentes

Ante estos cambios, recomendó a familiares y personas cercanas acercarse a los jóvenes y preguntarles directamente qué les ocurre

Ante el incremento de factores sociales, emocionales y de salud mental que pueden desencadenar conductas autodestructivas, especialistas llaman a mantener las acciones de prevención de conductas autodestructivas, principalmente entre adolescentes.

Mayra Guadalupe Borjas, integrante de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, señaló que actualmente los adolescentes se encuentran entre los sectores más vulnerables, por lo que consideró necesario fortalecer la información y detección oportuna de posibles señales de alerta.

De acuerdo con las estadísticas mencionadas por la especialista, durante 2025 se registraron 21 fallecimientos relacionados con esta problemática, mientras que los casos pueden presentarse incluso desde edades muy tempranas, situación que ha generado preocupación entre quienes trabajan en la prevención.

Adolescentes se encuentran entre los grupos más vulnerables

Explicó que anteriormente uno de los grupos considerados de mayor vulnerabilidad eran hombres de entre 30 y 50 años, principalmente relacionados con situaciones como rupturas amorosas; sin embargo, actualmente se ha identificado una mayor vulnerabilidad entre los adolescentes.

Borjas detalló que el trabajo para atender esta problemática contempla tres momentos: prevención, intervención y posvención. La asociación participa principalmente en la prevención, mediante pláticas, entrega de información y actividades que buscan generar conciencia entre la población.

La intervención corresponde a instituciones especializadas que atienden a personas que atraviesan una crisis o que han intentado quitarse la vida, mientras que la posvención consiste en brindar atención a los familiares después de un fallecimiento.

Especialista explica las posibles señales de alerta

La especialista señaló que algunas señales de alerta en adolescentes pueden ser el aislamiento, permanecer solos, mostrarse más callados, permanecer absortos durante largos periodos o atravesar situaciones de conflicto.

Ante estos cambios, recomendó a familiares y personas cercanas acercarse a los jóvenes y preguntarles directamente qué les ocurre, ya que una de las principales dificultades que enfrentan es comunicar lo que están viviendo.

Brigada mantiene actividades preventivas durante todo el año

La brigada de prevención trabaja desde 2018 y desarrolla actividades durante todo el año. Como parte de estas acciones, Borjas recordó que el año pasado atendieron a alrededor de mil 500 adolescentes en la Escuela Secundaria Técnica Número 4, donde realizaron pláticas y dinámicas como “El tren de la vida”, durante las actividades de prevención realizadas el 10 de septiembre.

Borjas destacó que la prevención debe mantenerse de manera permanente y consideró fundamental que instituciones, especialistas, familias y sociedad trabajen de manera conjunta ante esta problemática de salud pública.