Educancer realiza jornadas en escuelas de Tamaulipas para promover la autoexploración, los hábitos saludables y la detección temprana

La prevención y detección oportuna del cáncer de mama deben convertirse en una prioridad entre los jóvenes, por lo que la asociación civil Educancer inició actividades de orientación en instituciones educativas, llevando información sobre factores de riesgo, señales de alerta y lugares a los que pueden acudir para recibir atención médica.

Una de estas jornadas se realizó en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Unidad Académica Reynosa-Rodhe, donde estudiantes recibieron pláticas sobre la importancia de conocer su cuerpo, identificar cualquier anomalía y buscar atención profesional sin esperar a que aparezcan síntomas más avanzados.

Odeth Ortiz Melhem, presidenta fundadora de Educancer, explicó que el propósito es llevar estas actividades a diferentes escuelas para que los jóvenes conozcan los riesgos del cáncer de mama, aprendan cómo prevenirlo y tengan información sobre los programas de apoyo y servicios que ofrece la asociación.

“La detección oportuna es un salvavidas; es lo que queremos implementar en todas las escuelas”, destacó, al señalar que los estudiantes se encuentran en una etapa de su vida en la que pueden adoptar hábitos saludables y convertirse en promotores de la prevención.

Durante las actividades también se abordó la preocupación por la desinformación que circula en internet, particularmente entre quienes recurren a la inteligencia artificial o páginas sin respaldo médico para resolver dudas sobre su salud.

Ante este panorama, Ortiz Melhem consideró necesario fomentar la disciplina en la alimentación y la actividad física, ya que mantener hábitos saludables puede contribuir a disminuir algunos factores de riesgo. Advirtió que actualmente se están diagnosticando casos de cáncer en personas de entre 20 y 30 años, por lo que insistió en que la prevención no debe considerarse un asunto exclusivo de adultos mayores.

“Los jóvenes deben empezar a tener una disciplina en la alimentación y el deporte para minimizar los riesgos”, señaló, al recordar que los hombres tampoco están exentos de desarrollar cáncer de mama y que también deben prestar atención a cualquier cambio o anomalía en su cuerpo.

La presidenta de Educancer indicó que las estadísticas sobre esta enfermedad mantienen en alerta a las organizaciones dedicadas a la prevención. Como referencia, mencionó que se maneja una proporción de ocho mujeres por cada dos que podrían desarrollar cáncer, mientras que en los hombres se estima un caso por cada 100.

Asimismo, refirió que en Tamaulipas se ha registrado un crecimiento del 23 por ciento en la población diagnosticada con cáncer, particularmente en personas menores de 40 años, entre ellas mujeres jóvenes con cáncer de mama.

Por ello, reiteró la importancia de acercar información confiable a las nuevas generaciones, promover la autoexploración, reconocer las señales de alerta y acudir a revisiones médicas para favorecer un diagnóstico temprano y mayores posibilidades de éxito en los tratamientos.