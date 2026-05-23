Alertan por captura sin regulación de langostinos y acamayas

La pesca desmedida, el uso de químicos agrícolas y la sequía en el sistema lagunero y ríos de la región han provocado escasez

La captura de acamayas y langostinos en el Río Frío, a la altura del poblado El Limón del municipio de El Mante, Tamaulipas, es una actividad de pesca artesanal y de autoconsumo que ha disminuido críticamente debido a la sobreexplotación y la contaminación.

Aunque anteriormente su aprovechamiento se regía bajo los lineamientos de la Carta Nacional Pesquera, hoy en día no hay una supervisión por parte de las autoridades del ramo, incluso Tamaulipas no figura entre las entidades productoras de acamayas o langostinos.

José Medrano Escalante, pescador con casi 40 años de dedicarse a la pesca de langostinos, comenta que anteriormente esta actividad estaba regulada, lo que les permitía como cooperativa, supervisar a quienes no contaban con permiso para la extracción de esta especie en el río.

“El gobierno federal nos dijo que como nuestra actividad era de poca explotación, no consideraban necesario una regulación, porque no atentábamos contra esta especie”.

Sin embargo, lejos de beneficiar al sector, vino a traerles consecuencias que ponen en riesgo critico a la reproducción de langostinos y acamayas, luego de la sobre explotación por cualquier persona, ya que no requieren permiso para la captura.

“Ojalá y el día de mañana nos regresen el registro, porque así le podemos decir al visitante lo que debe hacerse dentro del reglamento, que saque solo las especies más grandes y que respete las vedas”, comenta José.

Problemática y Explotación

* Extinción local: La pesca desmedida, el uso de químicos agrícolas y la sequía en el sistema lagunero y ríos de la región han provocado escasez extrema de la especie.

* Impacto turístico y gastronómico: Anteriormente, la corrida de acamaya era una fuente de empleo local que generaba toneladas de producto; hoy en día se ha vuelto un manjar exclusivo y costoso impulsado por la afluencia de turistas.

Métodos de Captura Tradicionales

* Trampas de canasto: Se elaboran con mallas y se les introduce carnada (pescado o restos de carne). Se sumergen en las zonas más profundas y rocosas del río, amarrándolas a las orillas.

* Pesca con anzuelo y enredo: Utiliza un arreglo de línea de mano con un trozo de carne; al momento en que el crustáceo intenta comer, sus patas se enredan fácilmente en el hilo.

* A mano: Aprovechando las aguas cristalinas del río, los lugareños suelen capturarlos escondidos entre piedras y raíces durante la noche.

Aunque estas especies no están amenazadas en riesgo de extinción, es necesaria su regulación por las autoridades para preservarlas.