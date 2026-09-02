Alertan por calor extremo e incendios en Tamaulipas

Protección Civil reitera la importancia de extremar precauciones, principalmente a evitar fogatas, mantener limpias las zonas de pastizal

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil en Tamaulipas, informó que para los próximos días se pronostican temperaturas similares a las de la semana pasada, con máximas entre 42 y 44 °C, y una sensación térmica que podría elevarse hasta 45–47 °C.

Alertan por riesgo de incendios en pastizales

El funcionario alertó sobre el riesgo de incendios en zacatales y áreas de pastizal, donde ya se han registrado múltiples siniestros en distintos municipios de la entidad.

Hizo un enérgico llamado a la población tamaulipeca para evitar prácticas que puedan iniciar fuegos, como arrojar colillas encendidas o botellas de vidrio al campo, pues el efecto lupa de los vidrios puede provocar la inflamación de vegetación seca.

Autoridades permanecen en alerta

González de la Fuente señaló que, por el momento, no se reportan incendios forestales activos, sin embargo, las autoridades se mantienen en alerta y coordinadas con las corporaciones municipales y estatales para responder con rapidez ante cualquier incendio que se presente.

Protección Civil reitera la importancia de extremar precauciones, principalmente a evitar fogatas, mantener limpias las zonas de pastizal, reportar cualquier conato de incendio al número de emergencia 911 y seguir las indicaciones de las autoridades.