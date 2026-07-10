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Alertan por bajo nivel del canal Rodhe en Reynosa

Por: Víctor Hugo Guerra

09 Julio 2026, 15:17

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La COMAPA de Reynosa advirtió que el bajo nivel del canal Guillermo Rodhe dificulta la extracción de agua cruda, lo que genera baja presión y afectaciones

Alertan por bajo nivel del canal Rodhe en Reynosa

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa advirtió que el bajo nivel del canal Guillermo Rodhe está complicando la extracción de agua cruda que abastece a las plantas potabilizadoras, situación que ya provoca baja presión y afectaciones temporales en el servicio, principalmente en las zonas más alejadas de la red. 

El organismo informó que trabaja de manera coordinada con CONAGUA, CILA y CFE para monitorear las condiciones del canal y optimizar la operación de la infraestructura disponible, con la expectativa de que el suministro comience a restablecerse durante el transcurso del día para iniciar la distribución hacia los distintos sectores de la ciudad. 

Ante este panorama, la COMAPA exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua potable, evitando actividades no esenciales y priorizando el consumo doméstico mientras persistan estas condiciones.

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