Alertan por bajas temperaturas y lluvias en Nuevo Laredo

La autoridad municipal reportó el buen funcionamiento de canales pluviales, mientras Protección Civil sugirió abrigar a los menores.

Los frentes fríos empezaron a sentirse en Nuevo Laredo con un clima más fresco.

Protección Civil recomienda a padres de familia enviar a sus hijos a la escuela con un suéter durante esta semana, ya que se esperan mañanas y noches frescas, debido al frente frío número cuatro.

Este domingo se presentaron lluvias durante todo el día, que afortunadamente no ocasionaron daños, solamente algunos encharcamientos en vialidades, pero no inundaciones.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas dijo que los canales pluviales están funcionando correctamente y las principales vialidades estuvieron libres para la circulación vial.

Las diferentes dependencias municipales realizaron recorridos por la ciudad para atender cualquier emergencia.

Se prevé que las precipitaciones pluviales continúen este lunes con un 90 por ciento de posibilidad y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 19 grados.

El martes, la posibilidad de lluvia es de 70 por ciento, con temperatura mínima de 17 y máxima de 22 grados centígrados. La temperatura más alta durante la semana será de 24 grados este viernes.

La petición a la comunidad es cuidarse de los cambios de clima para evitar enfermedades de las vías respiratorias, especialmente en menores de edad y adultos mayores.