Alertan por aumento de cocodrilos en el sur de Tamaulipas

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron la presencia de un cocodrilo que mantenía sujetado el cuerpo de una persona del sexo masculino

El creciente número de cocodrilos en los sistemas lagunarios del sur de Tamaulipas continúa representando un riesgo para la población, particularmente para pescadores, bañistas y personas que ingresan a cuerpos de agua pese a las advertencias emitidas por las autoridades.

La preocupación volvió a quedar en evidencia durante el pasado fin de semana, luego de que un cocodrilo fuera observado arrastrando el cuerpo de un hombre en una laguna ubicada en el ejido El Contadero, en los límites de los municipios de Altamira y Ciudad Madero.

Autoridades atendieron reporte en zona lagunaria

El director de Protección Civil de Altamira, Romel Martínez Flores, informó que los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre la presencia de una persona dentro de una zona lagunaria, por lo que de inmediato se movilizaron elementos de Protección Civil, Bomberos, Secretaría de Marina y otras corporaciones de auxilio.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron la presencia de un cocodrilo que mantenía sujetado el cuerpo de una persona del sexo masculino.

"Efectivamente se detectó a un lagarto que traía a una persona del sexo masculino, ya lo traía prensado, por las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, parecía que tenía algunos días de haber fallecido", explicó el funcionario.

Precisó que será la Fiscalía General de Justicia la encargada de determinar las causas exactas de la muerte, ya que hasta el momento no se puede afirmar que el hombre haya sido atacado por el reptil.

"No sabemos si realmente fue atacado por el cocodrilo o si la persona ya se encontraba sin vida dentro del agua y posteriormente fue arrastrada por el animal".

Destacó que este tipo de incidentes evidencian una problemática que se ha venido agravando en la región debido a la creciente repoblación de cocodrilos en los sistemas lagunarios de Altamira, Tampico y Ciudad Madero.

Indicó que constantemente se observan ejemplares en diversos cuerpos de agua y que, a pesar de la señalización preventiva instalada por las autoridades, muchas personas continúan introduciéndose a lagunas, canales y marismas para realizar actividades de pesca o recreación.

"Lo hemos dicho muchísimas veces, invitamos a toda la ciudadanía, pescadores, jóvenes y niños a no introducirse a ningún cuerpo de agua, sobre todo en zonas lagunarias, ya que la repoblación de estos ejemplares ha venido creciendo en toda la zona sur de Tamaulipas".

El funcionario explicó que el movimiento generado por personas dentro del agua puede atraer rápidamente a los saurios, ya que estos reaccionan ante vibraciones o alteraciones en la superficie, confundiéndolas con posibles presas.

Identifican zonas de mayor riesgo en la región

Entre las zonas consideradas de mayor riesgo mencionó diversos vasos lacustres localizados a lo largo del Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, áreas cercanas a los cárcamos de Comapa, la Laguna Nuevo Madero, la Laguna del Conejo y diversas marismas ubicadas en el municipio de Altamira.

Lamentó que gran parte de la señalética preventiva colocada por las autoridades se ha destruida o vandalizada, dificultando los esfuerzos para alertar a la población sobre los peligros existentes.

Dijo que corresponde a instancias federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y autoridades ambientales especializadas realizar censos actualizados sobre la población de cocodrilos y dar seguimiento a los ejemplares capturados y posteriormente liberados en su hábitat.

Llaman a respetar restricciones y evitar cuerpos de agua

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y evitar ingresar a lagunas y cuerpos de agua donde habitan estos reptiles, recordando que la mayoría de los incidentes registrados en la región involucran a personas que deciden exponerse voluntariamente a zonas consideradas de alto riesgo.

Mientras continúan las investigaciones sobre el hallazgo ocurrido en El Contadero, autoridades de Protección Civil reiteraron que la mejor medida de prevención sigue siendo mantenerse alejado de los sistemas lagunarios y respetar las restricciones establecidas para salvaguardar la integridad de la población.