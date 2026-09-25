Alertan por alza en casos de ansiedad y depresión en Reynosa

Especialistas recomendaron vigilar cambios de conducta en familiares, como irritabilidad o bajo rendimiento en las escuelas.

La encargada del Departamento de Salud Mental del Distrito de Salud para el Bienestar Número 4, con cabecera en Reynosa, alertó sobre un incremento en los casos relacionados con ansiedad, depresión y otros padecimientos que afectan la salud emocional de la población.

La jefa de Salud Mental señaló que también existe preocupación por el aumento en los intentos de suicidio, situación que ha llevado a reforzar las acciones de prevención y orientación mediante actividades y ferias de salud.

“Todo lo que se refiere a ansiedad, depresión, porque tenemos muchos casos por ahí últimamente, han subido también y no nos gustaría decir esto, pero las cifras de los intentos de suicidio, entonces sí es un caso muy lamentable y muy preocupante para nosotros”, señaló.

Explicó que uno de los principales motivos de preocupación es que los casos se están presentando entre personas cada vez más jóvenes, incluyendo menores de edad.

“Ahorita más o menos tenemos la cifra que nos han reportado de 10 a 12 años, es la que subió, pero estamos entre los 16 a los 22 años, muy jovencitos”, indicó.

Ante este panorama, recomendó a las familias mantenerse atentas a cualquier cambio en el comportamiento de sus hijos o integrantes del hogar, ya que pueden representar señales de alguna afectación emocional.

“Cuidarlos, ver cualquier cambio, si alguien se pone triste y era alegre antes, perder el interés en alguna actividad que tenía, que disfrutaban, algún hobby o alguna actividad deportiva”, explicó.

Agregó que el aislamiento, la irritabilidad y una disminución en el rendimiento escolar también pueden ser señales de alerta que las familias deben tomar en cuenta para buscar orientación y apoyo oportunamente.