Alertan por alcohol y exceso de velocidad durante festejos

El funcionario agregó que, en caso de que algún ciudadano considere que un agente incurrió en una conducta indebida, puede presentar la queja correspondiente

Los festejos por la Independencia de México continuarán durante el resto de la semana en instituciones y en buena parte de los hogares de Reynosa, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública hizo un llamado a la ciudadanía para mantener las medidas de prevención y evitar accidentes.

Alcohol y velocidad elevan riesgo de accidentes

El secretario de Seguridad Pública, Mario Soria, señaló que entre los principales factores de riesgo durante estas celebraciones se encuentran el consumo de alcohol y las altas velocidades, por lo que exhortó a los conductores a manejar con precaución y evitar ponerse al volante después de consumir bebidas embriagantes o cualquier sustancia que pueda alterar los sentidos.

“Lo que prevalece es el consumo de alcohol y las altas velocidades, hay que recordar que la combinación de alcohol y el volante nunca da buenos resultados”, advirtió el funcionario, al destacar la importancia de mantener una conducción responsable durante los festejos.

Ante esta situación, recomendó que quienes tengan previsto consumir alcohol cuenten con un conductor designado, como una medida preventiva para evitar accidentes y proteger tanto a quienes viajan en el vehículo como al resto de los usuarios de las calles.

Elementos de vialidad cuentan con cámaras corporales

Soria recordó además que Reynosa se encuentra entre las corporaciones de vialidad que cuentan con cámaras corporales para sus elementos, quienes deben desempeñar sus funciones conforme al reglamento.

“Recordar que Reynosa es una de las pocas corporaciones a nivel nacional en materia de vialidad que cuenta con cámaras corporales y que los elementos se rigen siempre con el reglamento”, explicó.

El funcionario agregó que, en caso de que algún ciudadano considere que un agente incurrió en una conducta indebida, puede presentar la queja correspondiente ante la Contraloría para que sea atendida.

“Si existe alguna queja por parte de algún ciudadano sobre el mal actuar de los elementos, favor de hacerlo saber directamente a la Contraloría para que pueda poner su queja”, señaló.

El llamado cobra especial importancia debido al registro reciente de accidentes viales en la ciudad, por lo que las autoridades buscan que la continuidad de las celebraciones patrias se desarrolle con responsabilidad, evitando que el consumo de alcohol, la velocidad o una conducción imprudente pongan en riesgo la integridad de las familias.