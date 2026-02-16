Alertan muerte de 12 tortugas por redes ilegales en Playa Bagdad

Ante este hallazgo, la organización emitió un llamado urgente a la Secretaría de Marina para reforzar la vigilancia en la zona marítima

Durante un patrullaje realizado el 13 de febrero de 2026, técnicos comunitarios de CONIBIO Global A.C. localizaron 12 tortugas verdes (Chelonia mydas) sin vida en Playa Bagdad.

Detectan ejemplares con signos de ahogamiento por redes ilegales

Los ejemplares presentaban signos de ahogamiento por interacción con redes de arrastre tipo “chango”, técnica catalogada como ilegal que, de acuerdo con lo denunciado por la organización, continúa operando de forma constante frente al litoral.

Solicitan reforzar vigilancia marítima y regulación pesquera

Ante este hallazgo, la organización emitió un llamado urgente a la Secretaría de Marina para reforzar la vigilancia en la zona marítima, así como a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) para intensificar la regulación e inspección de artes de pesca.

Asimismo, se informó que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acudió al sitio para verificar los ejemplares localizados.

Advierten riesgo para la población de tortuga verde

Ambientalistas señalaron que la tortuga verde (Chelonia mydas) es una especie en riesgo y que la persistencia de prácticas ilegales de pesca podría afectar su presencia en la región.

Por ello, indicaron la necesidad de implementar acciones coordinadas entre autoridades federales para vigilar la actividad pesquera, fortalecer la protección de la fauna marina y prevenir nuevos casos similares en la zona costera.