Alertan en Reynosa presencia del virus 'manos, pies y boca'

El Sistema DIF Reynosa emitió una alerta preventiva ante la presencia de casos del virus “Manos, Pies y Boca” que se han detectado entre la población infantil de la ciudad, y exhortó a los padres de familia a extremar precauciones para evitar su propagación.

La coordinadora de Salud del DIF Reynosa, Faride Iga Carrizales, explicó que se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a los menores de edad. Detalló que los primeros síntomas suelen manifestarse con fiebre, salpullido en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en la boca, además de malestar general.

Indicó que, aunque no se considera una enfermedad grave, sí es muy contagiosa, por lo que recomendó mantener una estricta higiene personal y del entorno para prevenir contagios. Mencionó que el lavado frecuente de manos y la desinfección de superficies son medidas fundamentales para evitar su transmisión.

Iga Carrizales pidió a los padres no llevar a los niños a guarderías o escuelas si presentan síntomas, a fin de cortar las cadenas de contagio. Asimismo, exhortó a no automedicar a los menores y acudir a una valoración médica oportuna para confirmar el diagnóstico y descartar otras enfermedades con síntomas similares.

La funcionaria recordó que el Sistema DIF Reynosa ofrece consultas médicas y atención gratuita a toda la ciudadanía en sus instalaciones ubicadas en bulevar Hidalgo 1900, colonia Hidalgo, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, además de contar con el suministro de medicamentos sin costo para quienes lo requieran.

Con este llamado, el DIF Reynosa busca reforzar las medidas de prevención entre las familias y proteger la salud de los menores, promoviendo la detección y atención temprana de este tipo de enfermedades virales.