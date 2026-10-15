Alertan en Reynosa por llegada del frente frío número 2

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a asegurar láminas, lonas, anuncios y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Reynosa alertó a la población ante la llegada del frente frío número 2, cuyos efectos podrían comenzar a sentirse en la región a partir del viernes 16 de octubre, con fuertes rachas de viento y posibles lluvias.

Prevén rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este sistema frontal podría generar vientos de entre 50 y 60 kilómetros por hora, así como lluvias puntuales fuertes en regiones del norte y noreste del país.

Protección Civil pide asegurar objetos y conducir con precaución

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a asegurar láminas, lonas, anuncios y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento, además de conducir con precaución y evitar exponerse a situaciones de riesgo.

Protección Civil recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades para prevenir accidentes y proteger a sus familias ante los posibles efectos del sistema frontal.