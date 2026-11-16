Ante este escenario, se mantienen atentos al desplazamiento de la caravana y a la posibilidad de que sus integrantes lleguen a esta región

Ante la noticia sobre una caravana de más de mil 500 migrantes que avanza con dirección a la frontera norte de México, los centros de ayuda humanitaria de Reynosa se mantienen en alerta ante la posibilidad de que estas personas lleguen a Tamaulipas, aunque reconocen que actualmente no cuentan con la capacidad económica ni los recursos suficientes para atender a un grupo de esa magnitud.

Héctor Silva, director del albergue Senda de Vida, explicó que mantienen vigilancia sobre el desplazamiento de la caravana, debido a que sus integrantes han mencionado que se dirigen hacia Tamaulipas, aunque todavía no existe certeza sobre el punto fronterizo al que pretenden llegar.

“Esto nos pone en alerta, porque cuando estas personas dicen que vienen para Tamaulipas, y no sabemos para dónde exactamente, hay que estar en esa situación al tanto”, comentó.

Albergues de Reynosa enfrentan falta de recursos

Señaló que Reynosa es una ciudad que mantiene una dinámica permanente de atención a personas en contexto de movilidad, tanto por las deportaciones desde Estados Unidos como por la llegada de migrantes de diferentes países, por lo que deben estar preparados ante cualquier incremento en la demanda de asistencia.

Sin embargo, advirtió que actualmente los albergues enfrentan dificultades para cubrir las necesidades básicas de quienes llegan a solicitar ayuda, debido a que la disminución del flujo migratorio también provocó una reducción de los apoyos económicos y donaciones que anteriormente recibían.

“No tenemos el apoyo económico, no tenemos el apoyo para estas personas, pero vamos a hacer todo lo posible”, expresó Silva, al señalar que buscarán acercamientos con personas e instituciones que puedan contribuir con alimentos, atención médica y otros recursos para recibir a las familias, especialmente ante la próxima temporada de bajas temperaturas.

El director de Senda de Vida consideró necesario anticiparse a un posible incremento de migrantes en la frontera, debido a que las condiciones climáticas durante el invierno pueden complicar todavía más la situación de quienes permanecen en espera de una oportunidad para ingresar a Estados Unidos.

Advierten sobre restricciones migratorias en Estados Unidos

Agregó que muchas de estas personas mantienen la esperanza de alcanzar el llamado sueño americano, bajo la expectativa de que el panorama político estadounidense pueda cambiar; sin embargo, advirtió que las restricciones migratorias continúan y que llegar a la frontera no significa tener garantizado el ingreso al vecino país.

“Estados Unidos, el objetivo es no dejar ingresar a nadie, sea quien sea; ahora, los que sí sufren es México en todo el paso de la migración y todo”, señaló.

Ante este escenario, los albergues de Reynosa se mantienen atentos al desplazamiento de la caravana y a la posibilidad de que sus integrantes lleguen a esta región, mientras buscan alternativas para reunir los recursos que les permitan brindar atención humanitaria a quienes lo necesiten.