Alertan a comerciantes por llamadas de fraude en Tamaulipas

El representante del sector comercial también alertó sobre llamadas en las que supuestos funcionarios anuncian inspecciones de Protección Civil

Comerciantes de la zona sur de Tamaulipas se mantienen en alerta ante llamadas telefónicas de personas que, mediante engaños, buscan obtener dinero de propietarios o trabajadores de los establecimientos, haciéndose pasar por representantes de dependencias gubernamentales o empresas de paquetería.

Engañan a comerciantes con supuesta documentación urgente

Ramón Gómez Narváez, representante de CECOTUR, explicó que una de las estrategias consiste en preguntar por "el patrón" y asegurar que existe documentación urgente que debe recibir, para posteriormente solicitar un depósito por concepto de envío.

Señaló que al menos dos personas han reportado pérdidas de aproximadamente ocho y 12 mil pesos, respectivamente.

Alertan por falsas inspecciones de Protección Civil

El representante del sector comercial también alertó sobre llamadas en las que supuestos funcionarios anuncian inspecciones de Protección Civil.

Explicó que, tras consultar directamente con autoridades locales, se confirmó que las revisiones no se notifican de esa manera y que los inspectores deben acudir con la documentación correspondiente, por lo que cualquier solicitud de dinero vía telefónica debe considerarse una señal de alerta.

Piden verificar llamadas antes de realizar depósitos

Ante esta situación, Gómez Narváez hizo un llamado a los comerciantes y trabajadores a no dejarse presionar por llamadas de este tipo, no realizar depósitos y verificar directamente con la dependencia que supuestamente está realizando el contacto.

Añadió que la mayoría de los casos no se concreta, pero consideró necesario mantener la prevención debido a que quienes realizan estos engaños utilizan diferentes estrategias para convencer a sus posibles víctimas.