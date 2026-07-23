Alerta Profeco por fraudes en paquetes vacacionales

Profeco recomienda verificar la información del proveedor y conservar todos los comprobantes de compra para ejercer alguna acción legal en caso de ser necesario

Desde el 18 de julio y hasta el 30 de agosto, la Profeco Zona Nororiente mantiene un operativo de vigilancia en comercios y prestadores de servicios turísticos ubicados en 20 municipios de los límites entre Nuevo León y Tamaulipas.

El objetivo es verificar que cumplan con las disposiciones que protegen a los consumidores.

El delegado de la Profeco Zona Nororiente, José Luis Márquez Segura, informó que las acciones de supervisión se realizan en aeropuertos, centrales camioneras, centros comerciales, restaurantes y zonas hoteleras de las ciudades que integran la región.

“Sí estará teniendo presencia principalmente en los aeropuertos, en la central camionera, en las centrales camioneras de las 20 ciudades que abarcamos y todos los centros comerciales, restaurantes, la zona hotelera que exista en Reynosa y en estas 20 ciudades”, explicó.

El funcionario advirtió que los consumidores deben tener especial cuidado con aquellos negocios que no cuentan con una ubicación física y que ofrecen supuestas vacaciones de ensueño.

“Todo lo maravilloso, sinceramente puede tener alguna especie de trampa, de fraude, y por ello es importante que se consulte previamente, que se investigue y que pueda comunicarse, incluso al Teléfono del Consumidor, es el número 55 5568 8722, en donde podemos auxiliarlos en elegir un paquete”, señaló.

Durante esta temporada es común la venta de paquetes vacacionales, muchos de ellos promocionados a través de redes sociales. Por ello, la Profeco recomienda verificar la información del proveedor y conservar todos los comprobantes de compra para ejercer alguna acción legal en caso de ser necesario.

La dependencia aclaró que, aun cuando el paquete ya haya sido utilizado, el consumidor cuenta con hasta un año para presentar una denuncia.

“Conserven todo, su comprobante de pago, si es electrónico o físico, cualquier tipo de evidencia documental, para efecto de que puedan interponer alguna queja o denuncia. Si tienen alguna duda con algún plan vacacional, nosotros con todo gusto los podemos ayudar y el tiempo que tienen para presentar una queja o denuncia, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, es de un año”, puntualizó.