Alerta en Reynosa por 48 reportes de fugas de gas

La tarde del domingo, vecinos de Reynosa reportaron un fuerte olor a gas en distintos sectores de la ciudad a través del número de emergencias 911. Protección Civil y Bomberos confirmaron que se trataba de fugas de gas natural en diversas áreas, lo que generó preocupación entre la población.

Atención a reportes según urgencia

El coordinador de Protección Civil, Javier Lam Cantú, informó que durante la jornada se recibieron más de 40 reportes, principalmente por olor a gas. Los casos fueron clasificados para su atención de acuerdo con la urgencia. “

Hablamos de más de 40 reportes que se tuvieron el día de ayer, muchos de estos también era olor a gas, se fueron clasificando los reportes para atenderlos conforme a la necesidad, todos son importantes y obviamente se generó una incertidumbre muy grande para la ciudadanía”, señaló.

Vecinos expresan preocupación por la seguridad

Con el paso de las horas, el olor a gas se extendió a varias zonas de la ciudad, provocando llamados constantes de auxilio. Gerardo Cortez relató:

Imagínese si llega a explotar algo y está canijo, como quiera empezamos a sentir olor, el vecino dice que su sobrino iba para el trabajo y vio que estaba la fuga bien recio y le habló a él para que le hablara a lo del gas y todavía no llegaban, se veía la presión del gas que empezó a salir por la tubería

Otro vecino, Leyer Vázquez, agregó:

Sí da miedo, es una fuga y las situaciones que ha habido aquí en Reynosa generan mucha expectación, todavía se siente el olor

Empresa responsable deberá emitir dictamen

Protección Civil indicó que la empresa distribuidora de gas natural debe presentar un dictamen técnico sobre el estado de las líneas y un plan de contingencia. Javier Lam Cantú detalló:

Ellos emitirán un dictamen y tienen también que presentar un plan de atención a emergencias para que hagan del conocimiento qué fue lo que sucedió; se hablaba de manera preliminar de una pérdida inusual de presión y comentaban ellos que gran parte de los reportes que se atendieron sufrieron alguna afectación por terceros a la tubería, tanto en válvulas como en tapones

Protección Civil del Estado supervisará el caso

Finalmente, el incidente pasará a Protección Civil del Estado, que emitirá recomendaciones y podrá determinar sanciones económicas y administrativas contra la empresa responsable. Lam Cantú señaló:

Lo veríamos con el Estado también, ellos están involucrados, estuvieron en este comando de incidencias que se conformó en las instalaciones y ya veríamos, a través de las distintas áreas de Protección Civil, para poder determinar una sanción a esta empresa

