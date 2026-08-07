Alerta en Matamoros por intento de agresión sexual en Valle Real

Vecinos de Valle Real, en Matamoros, están en alerta tras un presunto intento de agresión sexual y solicitan apoyo para identificar al responsable

Un presunto caso de intento de agresión sexual registrado la mañana de este jueves en la colonia Valle Real ha generado alarma entre habitantes del sector, quienes solicitan el apoyo de la ciudadanía para identificar al responsable.

De acuerdo con un mensaje difundido por familiares de la víctima, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 de la mañana en las inmediaciones del puente ubicado cerca de la Secundaria No. 8, en Valle Topacio. La mujer habría sido interceptada por un sujeto de tez morena que vestía una camisa negra, quien presuntamente intentó abusar de ella tras despojarla de sus pertenencias.

La víctima logró pedir auxilio a gritos, lo que permitió que personas que se encontraban en la zona acudieran en su ayuda, provocando que el presunto agresor huyera del lugar sin ser detenido.

Solicitan apoyo para identificar al presunto agresor

Ante esta situación, familiares y vecinos han solicitado a ciudadanos y comercios cercanos revisar cámaras de videovigilancia para ubicar imágenes del presunto responsable y contribuir a su identificación. Asimismo, pidieron que cualquier información sea compartida con las autoridades correspondientes.

Habitantes del sector señalaron que no es la primera vez que se registran hechos de este tipo en ese punto, ya que anteriormente se han reportado situaciones de inseguridad en el mismo puente. Incluso, en redes sociales ha circulado el caso de una mujer que presuntamente fue víctima de violación en esa misma zona, lo que incrementa la preocupación entre la comunidad.

Vecinos piden reforzar la seguridad en la zona

Vecinos hicieron un llamado urgente a las autoridades para reforzar la vigilancia, especialmente en horarios de alta movilidad, con el fin de prevenir nuevos ataques y garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por el lugar.