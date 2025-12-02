Alerta Cruz Roja Reynosa por aumento de accidentes

Mientras el promedio habitual es de alrededor de siete atenciones diarias, el fin de semana pasado los paramédicos llegaron a responder hasta 18 emergencias

La Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, advirtió sobre un preocupante incremento en los accidentes viales registrados recientemente en la ciudad, principalmente durante los fines de semana.

El aumento coincide con el inicio de la temporada de posadas, un periodo en el que tradicionalmente se elevan los riesgos viales debido a la mayor movilidad y a la convivencia social.

De acuerdo con la institución, los incidentes ya no se limitan a las carreteras periféricas, sino que también ocurren dentro de diversas colonias, lo que evidencia una tendencia que podría agravarse conforme avance diciembre.

El vocero de la Cruz Roja en Reynosa, Julián Barajas, explicó que el repunte comenzó a notarse desde los días previos al fin de semana.

“Normalmente por fin de semana se atiende entre cinco a siete accidentes automovilísticos por día, ya sea viernes, sábado o domingo. Ahorita se fue a la alza lo que son los percances vehiculares. El jueves y viernes estamos marcando que tuvimos un incremento de alrededor del 18%.

"Todavía no se presenta tanto, todavía no ha entrado lo más pesado del mes de diciembre, apenas estamos iniciando, pero es cuando más trabajo tenemos en accidentes vehiculares, personas atropelladas, caídas y aumenta también drásticamente el número de menores lesionados en casa, ya sea por caídas, también por quemaduras”, señaló.

Ante este panorama, la Cruz Roja reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones.

La institución recomendó evitar el exceso de velocidad, respetar los señalamientos viales y abstenerse de manejar bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia que altere los sentidos, con el fin de reducir el riesgo de tragedias durante esta temporada de celebraciones.