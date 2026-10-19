Alejandro Soto recibe honor nacional por 55 años de servicio

Asimismo, hizo un llamado a las nuevas generaciones de técnicos en urgencias médicas para que mantengan su participación como voluntarios

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Con 55 años de servicio voluntario en la Cruz Roja Mexicana, delegación Matamoros, Alejandro Soto López recibió la Orden de Honor y Mérito, un reconocimiento otorgado a nivel nacional durante la 53 Convención Nacional de la institución, realizada en Aguascalientes, en honor a su trayectoria y compromiso con la atención y el servicio a la comunidad.

Como coordinador local de Veteranos, Soto López ha sido testigo de la evolución de la Cruz Roja, desde los primeros cursos de primeros auxilios hasta la formación de técnicos en urgencias médicas y el fortalecimiento de las áreas de capacitación y atención prehospitalaria.

Una trayectoria que comenzó a los 18 años

Su historia dentro de la institución comenzó cuando tenía apenas 18 años, una etapa en la que se incorporó al servicio de ambulancias y tuvo que enfrentarse a situaciones que marcarían su vida. Entre ellas recuerda su primer servicio, cuando acudió a atender a una persona que había sido aplastada por un tractocamión, una experiencia que lo impactó debido a su inexperiencia en la atención de pacientes.

Con el paso de los años, su labor fue cambiando, pero no su voluntad de ayudar. Actualmente, desde la coordinación de Veteranos, participa en servicios asistenciales y actividades de apoyo a adultos mayores, manteniéndose activo dentro de la institución después de más de cinco décadas de trayectoria.

Para Alejandro Soto López, recibir este reconocimiento representa un orgullo especial, al tratarse de la primera ocasión en que se le distingue a nivel nacional por sus años de servicio.

“Es un orgullo haber recibido esto a nivel nacional”, expresó, al destacar que su principal motivación siempre ha sido el voluntariado y la posibilidad de servir a la comunidad, primero a bordo de una ambulancia y ahora desde el área asistencial.

Asimismo, hizo un llamado a las nuevas generaciones de técnicos en urgencias médicas para que mantengan su participación como voluntarios, pese a las dificultades económicas que pueden llevarlos a priorizar un empleo remunerado.

Consideró importante que quienes se capacitan también encuentren la oportunidad de permanecer en la institución y continuar con su labor altruista.

El apoyo familiar acompaña sus años de servicio

En su trayectoria, el respaldo de su familia ha sido fundamental. Su esposa y sus dos hijos lo han acompañado durante estos años, una muestra de apoyo que cobra un significado especial al coincidir la entrega de este reconocimiento con su aniversario número 56 de matrimonio.

A sus años de servicio, Soto López mantiene el deseo de continuar colaborando con la Cruz Roja y apoyando a la ciudadanía desde la coordinación de Veteranos, mientras las condiciones se lo permitan.

Más allá de la medalla y el documento que acreditan sus 55 años de servicio voluntario, su historia refleja la permanencia de una vocación que comenzó en la juventud y que, con el paso del tiempo, ha encontrado nuevas formas de seguir ayudando a quienes más lo necesitan.