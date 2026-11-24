El coordinador señaló que entre los accidentes registrados hubo vehículos que terminaron impactados contra viviendas y postes

El consumo de bebidas alcohólicas continúa siendo uno de los principales factores relacionados con los accidentes automovilísticos en Matamoros.

Durante el pasado fin de semana, la Cruz Roja atendió siete choques, además de diversos servicios de emergencia en los que también estuvieron involucradas personas bajo los efectos del alcohol.

Paco Ponce, coordinador de Socorros de la Cruz Roja en Matamoros, informó que el balance de atenciones incluyó 15 personas enfermas, tres personas lesionadas por caídas y dos hombres apuñalados durante una riña registrada en un bar, quienes tuvieron que ser trasladados al Hospital General para su valoración médica.

Alcohol está relacionado con accidentes y servicios de emergencia en Matamoros

El coordinador señaló que entre los accidentes registrados hubo vehículos que terminaron impactados contra viviendas y postes, mientras que otros estuvieron a punto de caer a canales.

Ponce estimó que alrededor del 60 por ciento de los servicios atendidos durante el fin de semana estuvieron relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que insistió en la necesidad de reforzar las medidas de prevención y aplicar sanciones más severas a quienes conduzcan bajo sus efectos.

Advirtió que, de acuerdo con el corte de julio, se tenían registrados más de dos mil accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol, cifra que podría superar los seis mil al considerar el resto del año. Ante la proximidad de diciembre, pidió incrementar los operativos de vigilancia y mantener una política de cero tolerancia durante las celebraciones decembrinas.

Alertan por riesgos del consumo de alcohol durante diciembre

Finalmente, consideró que el alcoholismo debe atenderse también como un problema de salud pública, pues además de provocar accidentes y hechos violentos, el consumo excesivo puede derivar en enfermedades crónicas. Reiteró que conducir después de beber puede tener consecuencias fatales y que ninguna cantidad de dinero puede compensar la pérdida de una vida humana.