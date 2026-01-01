Alcohol al volante dispara accidentes fatales en Reynosa

Cruz Roja Reynosa reporta un aumento del 40% en accidentes viales desde diciembre, muchos de ellos fatales y relacionados con el consumo de alcohol

La Cruz Roja Mexicana, delegación Reynosa, informó que durante los meses de noviembre y diciembre se registró el mayor número de accidentes vehiculares con consecuencias fatales en la ciudad, principalmente asociados a la combinación del consumo de alcohol u otras sustancias con la conducción.

De acuerdo con datos de la institución, a partir del 1 de diciembre se observó un incremento aproximado del 40% en los percances viales en comparación con meses previos, tendencia que comenzó a manifestarse desde la última semana de noviembre.

Jóvenes, los más afectados

La corporación detalló que una parte importante de los accidentes involucró a jóvenes conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias que alteran los reflejos y la capacidad de reacción, lo que incrementó la gravedad de los siniestros y el número de personas lesionadas y fallecidas.

Además de las muertes, muchos sobrevivientes presentan lesiones permanentes y discapacidades, lo que ha generado un fuerte impacto emocional en sus familias y en la comunidad.

Alcohol y volante, una combinación mortal

El vocero de la Cruz Roja en Reynosa, Julián Barajas, explicó que el repunte está directamente relacionado con el periodo decembrino y el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas durante celebraciones.

“Desgraciadamente, la pérdida de vidas humanas ha dejado una huella en toda la comunidad de Reynosa, porque son jóvenes los que están falleciendo y es por el alcohol y el volante”, señaló.

Llamado a la prevención

Finalmente, la Cruz Roja Reynosa reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia, a designar conductores responsables durante festejos y a priorizar la vida y la seguridad por encima de cualquier celebración.