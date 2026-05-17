Alcanza Tamaulipas más de 100 campos de fútbol rehabilitados

A la par de ello, el gobernador del Estado anunció una estrategia de promoción turística para aficionados de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Fortalecer la convivencia y prevenir problemáticas sociales es la encomienda girada por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, como parte de la estrategia “Mundial Social” impulsada por la Federación.

El mandatario arribó al municipio de Tampico y en compañía de la alcaldesa Mónica Villarreal llevó a cabo la entrega de la rehabilitación del campo sintético Alejandro “Tranvía” Díaz, Enrique Cárdenas González.

Agregó que a nivel Estado se han rehabilitado más de 100 canchas; sin embargo, el cuidado corresponde a la población, evitando vandalizarlas, tirando basura o dañando la infraestructura.

PROMOCIONARÁN PLAYAS Y PUEBLOS MÁGICOS

A la par de ello, el gobernador del Estado anunció una estrategia de promoción turística para aficionados de la justa deportiva 2026.

Dijo que Tamaulipas y Nuevo León habrán de trabajar coordinados para promocionar destinos turísticos, y en el caso de la entidad aprovechará estas fechas para la promoción de los destinos de playas y los pueblos mágicos.

Se invitará al turismo nacional y extranjero para que visiten el Estado pues esto dijo el gobernador representa una gran oportunidad para fortalecer la economía regional.