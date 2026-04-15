Alcanza Tamaulipas 4 mil mdp en recaudación vehicular en 2026

El presupuesto tiene como límite de ejecución el 31 de diciembre de 2026 y estará estrictamente etiquetado para las áreas que más impactan en la calidad de vida

Al cierre del primer trimestre de 2026, la Secretaría de Finanzas del Estado informó un balance positivo y cifras récord en la recaudación local. Gracias a la confianza ciudadana, la entidad ha captado 4 mil millones de pesos por concepto de ingresos propios derivados del pago de derechos vehiculares.

Destacan respuesta ciudadana en trámites fiscales

El titular de la dependencia estatal, Carlos Irán Ramírez González, aplaudió la respuesta de las y los propietarios de vehículos, quienes han acudido en tiempo y forma a las diversas oficinas fiscales. Destacó que, hoy en día, se han realizado más de 435 mil trámites, reflejando el interés de la población por ponerse al corriente y aprovechar los descuentos vigentes.

En entrevista, el secretario de Finanzas explicó que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la entidad ha logrado una eficiencia administrativa que se traduce en beneficios directos, resaltando que se cuenta con un ingreso adicional de aproximadamente 1,500 millones de pesos, producto de la excelente coordinación y ejecución de los convenios establecidos con el Gobierno Federal.

Impacto en participaciones federales

“Esta sólida recaudación estatal ha impactado positivamente en las metodologías y fórmulas utilizadas para la asignación de participaciones federales. Como resultado, el estado recibirá un incremento en los recursos provenientes de fondos clave como el FASA (Salud) y el FONE (Educación), sin duda un logro histórico”.

Finalmente, dijo que estos recursos no se aplicarán bajo ocurrencias, sino mediante una estricta disciplina financiera. El presupuesto tiene como límite de ejecución el 31 de diciembre de 2026 y estará estrictamente etiquetado para las áreas que más impactan en la calidad de vida de los ciudadanos.

Las prioridades de gasto para este ejercicio serán: Bienestar Social, Educación y Seguridad Pública.