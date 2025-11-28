Alcaldesa pone a Nuevo Laredo como ejemplo en sustentabilidad

La alcaldesa Canturosas Villarreal colocó a la ciudad fronteriza en el centro de la conversación internacional, compartiendo experiencias junto a líderes

Nuevo Laredo, bajo el liderazgo de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, ha reafirmado su posición en la agenda global de sustentabilidad tras una destacada participación en el XXII Congreso Internacional ICLEI 2025, el encuentro más relevante para gobiernos locales comprometidos con el desarrollo sostenible en América Latina.

La alcaldesa Canturosas Villarreal colocó a la ciudad fronteriza en el centro de la conversación internacional, compartiendo experiencias junto a líderes regionales, especialistas globales y organismos multilaterales en el evento celebrado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Un Motor de Transformación en la Frontera

Canturosas Villarreal formó parte del panel de alto nivel “Lideresas impulsando una gobernanza sustentable e inclusiva”, donde dialogó con otras alcaldesas y representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su intervención fue clave para destacar que las ciudades fronterizas son más que simples corredores de tránsito; son "motores de transformación social, climática y económica."

“En Nuevo Laredo demostramos que la sustentabilidad no es un discurso, sino una ruta de gobierno; cuando las ciudades toman decisiones valientes y construyen alianzas internacionales, es posible cambiar realidades. Hoy reafirmo que seguiremos liderando desde lo local para transformar lo global,” señaló la alcaldesa.

Inversión Histórica para el Saneamiento del Río Bravo

Durante su participación, la munícipe presentó nuevamente el modelo de coinversión internacional que ha permitido gestionar una inversión sin precedentes de $81.2 millones de dólares.

Este esquema, resultado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) y la CILA, ha financiado 45 intervenciones de infraestructura básica. Estas acciones están transformando zonas históricamente rezagadas y, crucialmente, mejorando el saneamiento de las aguas del Río Bravo.

La alcaldesa subrayó la relevancia transfronteriza de este proyecto: “El saneamiento del Río Bravo es una de las acciones más trascendentes de nuestro gobierno, porque su impacto no termina en nuestras fronteras; cuando recuperamos este afluente, estamos protegiendo la salud, el desarrollo y el futuro tanto de Nuevo Laredo como de las comunidades de Texas.”

Sustentabilidad con Perspectiva de Género

Canturosas Villarreal también abordó la intersección entre sustentabilidad y perspectiva de género, un área en la que el municipio ha colaborado activamente con ONU Mujeres.

Destacó los avances que han convertido a Nuevo Laredo en un referente nacional en la institucionalización del enfoque de género.

Reiteró su propuesta de convertir al municipio en un “territorio piloto” para iniciativas globales clave como Spotlight, HeForShe y el programa de Ciudades y Espacios Públicos Seguros.

Al finalizar, la participación de la alcaldesa confirmó que la acción local ambiciosa, tema central del ICLEI 2025, es la llave para enfrentar los desafíos globales. Con ello, Nuevo Laredo se posicionó como un ejemplo tangible de cómo la cooperación internacional y una visión de largo plazo aceleran el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.