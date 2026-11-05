Alcalde vigilará a tránsitos de Matamoros; suspenden recorridos

Estarán distribuidos en la avenida Emilio Portes Gil, la zona centro, Pedro Cárdenas, avenida Sexta, el periférico y la diagonal, en cruceros y semáforos

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, aseguró que mantendrá supervisión sobre el actuar de los elementos de Tránsito Municipal, luego de la polémica generada el pasado fin de semana por la presunta agresión de un agente contra un ciudadano.

El alcalde informó que, aunque los elementos dejarán de realizar recorridos por tiempo indefinido, continuarán operando en puntos estratégicos, como avenidas principales, cruces y semáforos, además de brindar vigilancia en los planteles educativos y espacios públicos.

Granados Fávila señaló que desde el inicio de su administración ha buscado que los servidores públicos trabajen para la ciudadanía y aseguró que durante los primeros 24 meses de gobierno han dado de baja a más de 15 elementos por malas prácticas.

Alcalde anuncia supervisión en operativos de Tránsito

Asimismo, indicó que solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Contraloría Municipal que los próximos operativos de alcohol cuenten con la presencia del secretario de Seguridad Pública, la contralora municipal o incluso del propio presidente, para supervisar el comportamiento de los agentes.

Piden denunciar posibles abusos de autoridad en Matamoros

Sobre el caso reciente, reconoció que hasta el momento no existe una denuncia formal por parte del ciudadano o sus familiares, por lo que hizo un llamado a presentar la queja ante la Contraloría o la Fiscalía para que puedan intervenir y, en su caso, sancionar al elemento involucrado.

Finalmente, invitó a la población a documentar mediante sus teléfonos celulares cualquier revisión o detención de tránsito, así como denunciar posibles solicitudes de dinero o abusos de autoridad. El alcalde reiteró que no tiene compromisos con la corporación y que su responsabilidad es con los habitantes de Matamoros, por lo que advirtió que no permitirá que los agentes hagan mal uso de su cargo.