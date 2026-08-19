Alcalde pide investigar atropellamiento de canino en Reynosa

Peña Ortiz calificó como lamentable este tipo de conductas y pidió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investigar el caso

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz condenó el presunto atropellamiento intencional de un perro y aseguró que durante su administración no se tolerarán actos de maltrato animal.

El edil señaló que tuvo conocimiento de un video en el que aparentemente el conductor de un vehículo de gran dimensión atropella deliberadamente a un perro que se encontraba en la vía pública y, aparentemente, intenta alcanzar a otro animal que se encontraba cerca.

Alcalde solicita investigar el caso

Peña Ortiz calificó como lamentable este tipo de conductas y pidió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investigar el caso hasta identificar al responsable.

“Es muy lamentable que tengamos personas así en el municipio. Es evidente que fue adrede; inclusive parece que la intención es atropellar a dos perritos que estaban ahí aledaños”, señaló.

El presidente municipal consideró necesario que se aplique todo el peso de la ley para establecer un precedente y dejar claro que el maltrato animal no será tolerado en Reynosa.

“Ojalá se llegue con todo el peso de la ley y que haya justicia, porque no podemos tolerar a personas que siguen actuando de esa manera en esta ciudad”, afirmó.

También pide resultados en casos de extorsión

El alcalde también pidió resultados a la Fiscalía en otras investigaciones pendientes, entre ellas las relacionadas con denuncias por presuntas extorsiones, al señalar que hasta el momento no han recibido una respuesta concreta.

“Esperemos que la Fiscalía dé resultados en este tema y en el tema de las extorsiones también, porque todavía no tenemos una respuesta”, expresó.

Peña Ortiz indicó que el Ayuntamiento mantendrá atención al caso y confió en que las autoridades correspondientes determinen las responsabilidades conforme avance la investigación.

El llamado del alcalde busca que el presunto maltrato animal no quede impune y que el caso marque un precedente para evitar que este tipo de conductas vuelvan a repetirse en la ciudad.