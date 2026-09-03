Alcalde descarta cierre masivo de tiendas en Matamoros

Alberto Granados negó que exista un cierre generalizado de tiendas de conveniencia en Matamoros tras bajar sus cortinas algunas sucursales

El cierre de al menos dos tiendas de conveniencia en Matamoros ha generado especulación entre la población sobre una posible reducción de operaciones de este tipo de establecimientos en la ciudad.

Ante los rumores que comenzaron a circular en redes sociales, el alcalde Alberto Granados Fávila aseguró que no existe una salida de las cadenas comerciales que mantienen presencia en Matamoros.

Durante una transmisión en vivo, el presidente municipal fue cuestionado sobre las versiones que señalaban el supuesto cierre de operaciones de estos establecimientos, por lo que negó que se esté presentando un retiro generalizado.

Granados Fávila consideró que los rumores son difundidos por páginas que buscan desinformar a la población y desacreditar el trabajo de la actual administración municipal, al señalar que detrás de estas publicaciones se encuentran los llamados “zopilotes de la política”.

Las versiones comenzaron a tomar fuerza luego de que algunas sucursales de tiendas de conveniencia bajaron sus cortinas. Una de ellas se localiza en el cruce de Calle Sexta y Fuerza Aérea, mientras que también circuló información sobre un posible cierre en un establecimiento ubicado sobre la avenida Pedro Cárdenas.

Hasta el momento, no se ha confirmado que exista un cierre generalizado de tiendas de conveniencia en Matamoros, por lo que el gobierno municipal sostiene que estos establecimientos continuarán teniendo presencia en la ciudad.