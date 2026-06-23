Alcalde de Tamaulipas festeja Día del Padre con sexy influencer

El alcalde compartió en sus redes sociales fotografías del evento en donde aprovechó para felicitar a los padres de Llera en su día.

El alcalde del municipio de Llera, Moises Borjón Olvera, celebró con 'bombo y platillos' el Día del Padre junto a los habitantes en donde la atracción principal fue 'La Diabla', una sexy influencer que no dejó nada a la imaginación.

El evento se llevó a cabo este sábado en la plaza principal frente a la presidencia municipal y además de Lexy Beltrán, nombre real de la influencer, los papás de Llera disfrutaron de un espectáculo de lucha libre y la rifa de regalos.

Fue hasta este domingo que el alcalde compartió en sus redes sociales fotografías del evento en donde aprovechó para felicitar a los padres de Llera en su día.

Sin embargo, después de que las imágenes comenzaron a circular, desataron la polémica entre los usuarios quienes dividieron sus opiniones.

'La Diabla', originaria de Ciudad Victoria, acudió al evento vistiendo una diminuta falda negra y un top plateado que puso a más de uno de los asistentes nervioso.

Amante de las motocicletas, Lexy Beltrán, posó también para la foto con los ganadores de la rifa de regalos entre los que hubo, ventiladores, hieleras, televisiones, calentadores eléctricos, un borrego, entre otros y el premio mayor: una motocicleta.

La celebración causó polémica no solo por la presencia de la sexy influencer, sino por permitir el consumo de bebidas alcohólicas frente a la presidencia municipal.

Tras el evento donde apareció acompañado por la influencer, el alcalde difundió al día siguiente una fotografía editada digitalmente en la que simula tener golpes en el rostro, como parte de una publicación por el Día del Padre.