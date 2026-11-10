Alcalde de Río Bravo relata cómo escapó de sus captores

El alcalde narró que, durante su cautiverio, él y su acompañante aprovecharon una oportunidad para escapar, brincaron una cerca y caminaron entre el monte

Luego de ser víctima de un secuestro el pasado fin de semana, en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas, el alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, rompió el silencio y relató los momentos de angustia que vivió junto a uno de sus colaboradores, cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados.

El alcalde relata cómo los interceptaron en la carretera

El edil explicó que viajaba rumbo a Real de Catorce, acompañado de Julio Balderas, uno de sus asesores, cuando encontraron un retén integrado por hombres con armas largas que les ordenaron detenerse, entregar sus identificaciones, teléfonos celulares y documentos de la camioneta.

“Había un retén de hombres armados, todos con armas largas y no había nadie más en la carretera, nada más nosotros. Nos paran y nos dicen qué andan haciendo por acá. (...) Inmediatamente dijeron: ustedes dos, súbanse a esta camioneta, y uno se sube al volante de la camioneta mía”, relató.

Almaraz Maldonado descartó que el hecho estuviera relacionado directamente con su responsabilidad como presidente municipal, pues aseguró que se trató de una situación circunstancial y que durante el encuentro se identificó como empresario, no como funcionario público.

“No fue un hecho contra mí, en lo personal, fue un hecho ajeno, fortuito. Yo no tenía que haberme ido por ese camino, todo mundo sabe que es muy peligroso”, expresó. También señaló que sus captores portaban chalecos tácticos blindados con las siglas CDS y que inicialmente eran cuatro hombres armados, aunque después supo que había más.

Almaraz cuenta cómo escapó junto a su colaborador

El alcalde narró que, durante su cautiverio, él y su acompañante aprovecharon una oportunidad para escapar, brincaron una cerca y caminaron entre el monte hasta llegar a una zona elevada, donde buscaron ocultarse mientras sus captores recorrían los alrededores en camionetas para localizarlos.

“Nos aventamos sin parar media hora o una hora, no lo sé, dándole a la loma alta que estaba ahí como un cerrito. Pensamos que estaba cerquita, pero estaba lejos, pero nos valía y nos íbamos trepando por ahí”, recordó. Agregó que, desde los arbustos, observaron cómo varias camionetas comenzaron a circular por la zona en su búsqueda.

Durante su relato, el presidente municipal también reconoció que esta experiencia le permitió sentir en carne propia el temor que viven millones de mexicanos ante la inseguridad, al grado de que, pese a observar patrullas a lo lejos, no tuvo confianza para acercarse a los elementos policiales.

“A lo lejos se veían patrullas y ahora sé que era un operativo que andaba ahí, pero conociendo el ambiente dije: si me subo a una patrulla, nos llevan con ellos, porque hay muchos lugares donde se acostumbra, desgraciadamente, ese tipo de situaciones”, manifestó.

Finalmente, Almaraz Maldonado agradeció el respaldo de las autoridades y de las personas que intervinieron para atender la situación, particularmente en Coahuila, desde donde, según relató, se dio aviso a otras entidades para coordinar el apoyo. Mientras tanto, las instancias de justicia continúan con las diligencias correspondientes.