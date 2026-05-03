Alcalde de Reynosa urge apoyo federal por violencia

Carlos Peña Ortiz exige refuerzo de seguridad a la Federación tras la muerte de Camila y el aumento de hechos violentos que mantienen en alerta a la población

Ante los recientes hechos de violencia registrados en Reynosa, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz hizo un llamado directo a la Federación para reforzar las acciones de seguridad en la ciudad, al considerar que la situación ha alcanzado un nivel crítico.

El edil planteó la necesidad de que la Secretaría de Seguridad Pública federal intervenga de manera más activa, solicitando el apoyo de su titular, Omar García Harfuch, para atender la problemática que enfrentan diariamente las familias en esta frontera.

Su posicionamiento surge tras una serie de incidentes trágicos, entre ellos el caso de Camila, una joven de 20 años que perdió la vida luego de ser alcanzada por una bala perdida durante un enfrentamiento armado en el bulevar Hidalgo, hecho que ha generado consternación e indignación entre la población.

El alcalde subrayó que este tipo de muertes no pueden continuar ocurriendo y que existen elementos como cámaras de videovigilancia que podrían contribuir a la identificación de los responsables, por lo que insistió en la necesidad de que se haga justicia.

“Estamos pidiendo en el tema específicamente de seguridad ayuda de la Federación, ha habido varios incidentes trágicos, una joven que participaba en la iglesia, una chava muy destacada en la escuela, falleció a raíz de que un grupo delincuencial, y esto no puede seguir pasando, al final de cuentas ahí están las cámaras para poder identificar a los agresores y tiene que haber justicia”, expresó.

Asimismo, reiteró el llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que refuerce su presencia en la región, reconociendo el trabajo que se realiza a nivel nacional, pero señalando la urgencia de atender la situación local.

“De igual forma hacemos un llamado a la SSP, al secretario Omar García Harfuch, para que nos ayude aquí en Reynosa, sabemos que tiene mucho trabajo y que está en todo el país combatiendo a la delincuencia, esperemos que también aquí en Tamaulipas se pueda hacer un poquito más”, agregó.

El alcalde advirtió que el clima de inseguridad mantiene en incertidumbre a numerosas familias, que diariamente enfrentan el temor de no regresar con bien a sus hogares, pese a los avances que se reportan en otras regiones.

“Hay muchas familias que tienen esa incertidumbre todos los días de llegar a su casa y, a pesar de que hay grandes avances, creo que tenemos que enfocarnos en los temas que están afectando directamente a la población”, concluyó.