Alcalde de Reynosa pide reportar a jóvenes fuera de la escuela

Peña Ortiz explicó que, cuando los vecinos detecten situaciones de riesgo en sus colonias, pueden dar aviso para que las autoridades intervengan

Ante la problemática de inseguridad que enfrenta Reynosa, el alcalde Carlos Peña Ortiz hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a las autoridades cuando identifiquen a jóvenes y adolescentes que deambulen por las calles sin estar incorporados al sistema educativo, con el propósito de intervenir oportunamente y evitar que sean atraídos por la delincuencia.

Peña Ortiz advierte sobre los riesgos del abandono escolar

El presidente municipal advirtió que en Tamaulipas existen numerosos casos de jóvenes que abandonaron sus estudios y posteriormente se involucraron con grupos delictivos, terminando muchos de ellos desaparecidos, fallecidos o en prisión.

Señaló que esta situación afecta no solamente a quienes toman ese camino, sino también a sus familias y a la sociedad en general, por lo que consideró fundamental que todos participen en el cuidado de niñas, niños y adolescentes, fomentando desde temprana edad los valores del estudio, la preparación y el esfuerzo.

El municipio ofrece becas y canalización a centros de rehabilitación

Peña Ortiz explicó que, cuando los vecinos detecten situaciones de riesgo en sus colonias, pueden dar aviso para que las autoridades intervengan y busquen alternativas que permitan a los jóvenes retomar su formación académica.

Indicó que el municipio cuenta con programas de becas para facilitar la continuidad de los estudios y que, cuando existen problemas de adicciones, también pueden canalizar a los jóvenes a centros de rehabilitación, donde el Gobierno Municipal cubre los gastos del tratamiento.

El alcalde sostuvo que estas acciones buscan atender desde su origen los factores que pueden acercar a los jóvenes a las adicciones y las actividades delictivas, para evitar que más familias enfrenten las consecuencias de la violencia.

“Hay muchos jóvenes que dejaron la escuela y se metieron a la delincuencia organizada y el día de hoy muchos están desaparecidos, muchos ya fallecieron y también muchos se encuentran en la cárcel”, advirtió.

Por ello, insistió en la importancia de unir esfuerzos entre autoridades y sociedad para mantener a las nuevas generaciones dentro de las aulas y contribuir a generar mejores condiciones de seguridad y paz en Reynosa.