Alcalde de Reynosa pide más recursos para obras prioritarias

Ante esta situación, confío en que los diputados locales cumplan con el compromiso de gestionar mayores recursos para la ciudad

El alcalde de Reynosa reclamó una mayor asignación de recursos para el municipio, al considerar que las cantidades recibidas durante los últimos años han sido insuficientes frente al porcentaje de población que representa la ciudad en Tamaulipas. Señaló que Reynosa concentra alrededor del 20 por ciento de los habitantes del estado y, desde su perspectiva, debería recibir al menos 800 millones de pesos.

“Reynosa tiene el 20% de la población, mínimo nos debería de estar tocando 800 millones de pesos”, afirmó el presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz.

Alcalde considera insuficientes las asignaciones recientes

Explicó que en años recientes Reynosa ha recibido asignaciones de aproximadamente 140 y 250 millones de pesos, cantidades que considera insuficientes para atender las necesidades de infraestructura que enfrenta el municipio.

“En los últimos años nos han mandado 140 millones, 250 millones, pero Reynosa no es el tres o el 5% de la población, somos el 20%”, señaló.

Ante esta situación, confío en que los diputados locales cumplan con el compromiso de gestionar mayores recursos para la ciudad y apoyen las obras que requiere Reynosa.

“Es por eso que Reynosa debería de estar recibiendo muchísimo más. Esperemos que nuestros diputados, que ya nos comentaron que nos iban a tratar de ayudar, hagan ese gran esfuerzo para que a Reynosa le vaya bien”, comentó.

Viaducto, presas y universidades entre las prioridades

Entre los proyectos que el alcalde considera prioritarios se encuentran la continuación del Viaducto, la construcción de presas y el fortalecimiento de la infraestructura universitaria, al señalar que son obras necesarias para atender el crecimiento y las necesidades de la población.

“Que lleguen los recursos en las obras que necesitamos, como la continuación del Viaducto, las presas, las universidades que tanto se requieren para nuestra querida Reynosa”, puntualizó.

El planteamiento del gobierno municipal busca que el Congreso local considere una mayor asignación presupuestal para Reynosa y que esos recursos se traduzcan en infraestructura y servicios para atender las necesidades de una ciudad que concentra una quinta parte de la población tamaulipeca.