Alcalde de Reynosa pide justicia tras homicidio de regidor

El presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, recordó al joven servidor público como una persona trabajadora y comprometida con las causas sociales

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, expresó su profundo pesar por el homicidio del regidor Brayan Nicolás Vicente Salinas, encontrado sin vida en un departamento de la Ciudad de México el pasado 5 de diciembre.

El presidente municipal recordó al joven servidor público como una persona trabajadora, comprometida con las causas sociales y ampliamente apreciada dentro del Cabildo.

Peña Ortiz destacó que el regidor mantenía una buena relación con todos los integrantes de las distintas fracciones edilicias y que su vocación de servicio lo distinguió desde el inicio de su labor pública, lo que hace aún más dolorosa su pérdida.

“El regidor Brayan era una excelente persona, una persona bien trabajadora, siempre comprometida con la gente más necesitada, siempre con una actitud de estar ayudando en todo y apreciábamos mucho todos los regidores de todos los partidos, la verdad es que era alguien que se llevaba bien con todo mundo y nos duele mucho esta pérdida”, expresó el alcalde.

En un segundo posicionamiento, el presidente municipal hizo un llamado firme a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que esclarezca a fondo las circunstancias del crimen. Señaló que la comunidad reynosense espera justicia y que se llegue hasta los responsables.

“Esperemos que la fiscalía de la Ciudad de México esclarezca esta circunstancia que es muy lamentable y ojalá se llegue y se haga justicia y se llegue con aquellos que cometieron este crimen que nos duele a todos los reynosenses”, afirmó.

El alcalde también confirmó que viajará personalmente a la Ciudad de México para presentarse en la Fiscalía capitalina y dar seguimiento puntual al caso. Indicó que, como compañero de Cabildo y autoridad municipal, busca conocer de primera mano los avances de la investigación.

“Espero se esclarezca y personalmente yo voy a ir a la Ciudad de México para ver este asunto en particular para determinar qué se puede hacer y cómo está el asunto ahí”, declaró.

En medio de las exigencias de justicia, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de un hombre posiblemente vinculado con el homicidio.

El detenido coincide con uno de los dos sujetos que fueron captados por cámaras de seguridad entrando al departamento junto con el regidor, con aparente familiaridad.

Las autoridades continúan investigando para determinar su participación y localizar al segundo acompañante.

Brayan Nicolás Vicente Salinas, además de su labor como regidor, era un reconocido activista local, lo que ha generado un reclamo más amplio para que el caso se investigue con celeridad, transparencia y sin líneas de investigación excluidas.