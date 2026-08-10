Alcalde de Reynosa pide investigar caso de hidrocarburos

Peña Ortiz comentó que, ante el inicio del proceso electoral, diversos actores políticos podrían ser objeto de acusaciones sin sustento

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, pidió que las investigaciones sobre el centro clandestino de procesamiento de hidrocarburos se conduzcan con objetividad, luego de los señalamientos difundidos en publicaciones nacionales que lo relacionan con el caso.

El edil declaró que el Gobierno Municipal atendió en su momento reportes sobre presuntos vertederos de hidrocarburos; sin embargo, precisó que esas acciones no derivaron en personas detenidas ni permitieron detectar una instalación de las dimensiones de la que posteriormente fue asegurada por autoridades federales.

Pide una investigación basada en hechos

Peña Ortiz comentó que, ante el inicio del proceso electoral, diversos actores políticos podrían ser objeto de acusaciones sin sustento, por lo que consideró indispensable que las investigaciones se realicen con base en hechos y no en especulaciones.

"Lo importante aquí es que se esclarezca esto, que investiguen bien, que se informen bien, porque a veces en estos momentos en donde va a haber elecciones, quieren a veces acusar a personas que no tenemos nada que ver, entonces que investiguen bien es lo único que pido", expresó.

Analiza solicitar derecho de réplica

El presidente municipal informó además que analiza solicitar un derecho de réplica a la revista Proceso, al considerar que una de sus publicaciones contiene información incorrecta que, afirmó, ha generado desinformación entre la ciudadanía.