Alcalde de Reynosa pide ayuda ciudadana contra tiraderos en canal

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña, pidió en redes apoyo ciudadano para sancionar a dos personas que tiraron una llanta en un canal de Vista Alta

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, recurrió a sus redes sociales oficiales para solicitar el apoyo de la ciudadanía con el fin de identificar y sancionar a dos individuos que fueron sorprendidos arrojando una llanta en un canal pluvial del fraccionamiento Vista Alta.

En su publicación, el edil señaló: “En los últimos días circula este video que muestra el claro ejemplo de vecinos sucios que tanto daño hacen a nuestra ciudad. Pero no solo se trata de ensuciar: esta persona también amenazó directamente a quien hizo público este hecho, lo cual es aún más grave e inaceptable. En Reynosa no se toleran este tipo de conductas, ni contra nuestra ciudad ni contra nuestra gente. Les pido su apoyo para encontrar a estos cochinos”.

El caso se viralizó el domingo 17 de agosto, cuando comenzó a circular un video en redes sociales en el que se observa a dos jóvenes descender de una camioneta roja de reciente modelo y lanzar una llanta hacia el canal del fraccionamiento.

El hecho pudo haber quedado como un acto de irresponsabilidad, común en distintos puntos de la ciudad; sin embargo, la situación escaló luego de que el administrador de la página que difundió el video recibiera un mensaje amenazador, el cual tomó con humor, pero que reflejó la gravedad de la reacción de los implicados.

El presidente municipal reiteró su llamado a la colaboración de la población para evitar este tipo de prácticas que ensucian la ciudad, dañan la infraestructura pluvial y ponen en riesgo la seguridad de las familias reynosenses.