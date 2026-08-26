Alcalde de Reynosa cuestiona recorridos de actores políticos

Con tono sarcástico, el presidente municipal hizo referencia a funcionarios que llegaron al poder mediante procesos electorales de 2021 y 2024

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, volvió a generar polémica al cuestionar, sin mencionar nombres, a políticos que actualmente ocupan cargos de elección popular y que, según señaló, durante años mantuvieron poca presencia en las colonias, pero ahora han comenzado a realizar recorridos y actividades de apoyo a la ciudadanía.

Con tono sarcástico, el presidente municipal hizo referencia a funcionarios que llegaron al poder mediante procesos electorales de 2021 y 2024, y que, de acuerdo con su señalamiento, apenas en los últimos meses han incrementado su presencia en las calles.

Peña Ortiz consideró positivo que finalmente estén trabajando, aunque dejó entrever que esa actividad debió mantenerse durante todo el periodo de sus respectivas responsabilidades.

Cuestiona activismo reciente en las colonias

El alcalde aseguró que su administración se ha conducido con respeto a la ley y a los procesos electorales, pero aprovechó para señalar que Reynosa tiene numerosas necesidades y que quienes ocupan un cargo público deben aprovechar el tiempo para atender a la población, más allá de sus posibles aspiraciones políticas.

“Nosotros seguimos la ley, somos respetuosos, hemos participado en muchos procesos electorales y yo lo veo al revés. Había unas personas que llevaban cinco años ahí sin hacer nada y el día de hoy están en las calles por primera vez a llevar algún tipo de beneficio a las colonias. Qué bueno que aquellos que están de elección popular del 2021 o 2024, y no estaban haciendo nada, llevan uno o dos meses ya trabajando; entonces que le echen ganas porque hay mucho trabajo por hacer en Reynosa”.

Recorridos generan especulaciones electorales

Las declaraciones del alcalde ocurren en un escenario donde distintos actores políticos han comenzado a incrementar sus actividades y recorridos por las colonias, lo que ha generado especulaciones sobre posibles aspiraciones electorales.

Sin embargo, Peña Ortiz evitó señalar directamente a algún funcionario y centró su crítica en la necesidad de que quienes ocupan cargos públicos mantengan el trabajo y la atención a la ciudadanía durante todo su periodo.