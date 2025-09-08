Alcalde de Matamoros: riesgo en el municipio fue informado

Por: INFO 7 07 Septiembre 2025, 18:53 Compartir

El alcalde de Matamoros, Alberto Granados, afirmó que los recientes sucesos en el municipio fueron comunicados oportunamente por la vocería de Seguridad estatal

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El alcalde de Matamoros, Alberto Granados, informó que los recientes acontecimientos que se suscitaron en su municipio, fueron debidamente informados por la vocería de Seguridad del gobierno del estado. Entrevistado previo al evento del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta capital, el alcalde reiteró que la seguridad no compete directamente a su municipio, sino a instancias del gobierno estatal y federal, pero que su compromiso con la sociedad es informarles de lo que se presenta en la localidad.